Чорний четвер: у Франції почався страйк проти пенсійної реформи

ukru
16:46 • 15768 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 42166 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 117000 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 109777 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 128744 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127001 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127326 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171563 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268617 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262311 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.8 м/с
42 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 33817 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 74570 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 51092 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 94753 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 43939 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 117008 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 128750 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127005 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 111985 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 124567 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 12049 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 11244 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 43939 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 74570 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106187 перегляди
Актуальне
Чорний четвер: у Франції почався страйк проти пенсійної реформи

Чорний четвер: у Франції почався страйк проти пенсійної реформи

Київ • УНН

 • 11185 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Франції почався національний страйк проти пенсійної реформи - 5 грудня у країні заздалегідь назвали "чорним четвергом". Про це УНН повідомляє з посиланням на RFI.

Так, в країні оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яку готує уряд, виконуючи передвиборчу обіцянку президента Еммануеля Макрона. Її суть - перехід до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року. При збереженні пенсійного віку 62 роки (право виходу на пенсію) для отримання повної пенсії (без відрахувань) французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною. Роботу над реформою завершує уряд, який сповнений рішучості провести її через парламент на початку 2020 року.

Через страйк рух майже паралізовано на залізницях країни, а також в Парижі, де страйкує громадський транспорт. Через страйк вчителів закриті дві третини шкіл. Страйкують енергетики, авіадиспетчери та лікарні. Акції протесту проводять поліцейські і співробітники судів. По всій Франції заявлено 245 маніфестацій.

Національна компанія залізниць SNCF оголосила, що 5 грудня рух на високошвидкісних лініях поїздів TGV буде забезпечено лише на 10%. На регіональних лініях курсуватимуть лише 20% поїздів-експресів. Дирекція SNCF вважає, що залізничний рух буде сильно утруднено до 12 грудня.

Безстроковий страйк оголошено і в транспортній компанії паризького регіону RATP. Нормальну роботу продовжують лише дві автоматичні лінії, рух на більшості ліній зупинено повністю. Автобусний рух забезпечено лише на третину.

Дирекція цивільної авіації повідомила про скасування в четвер кожного п'ятого авіарейсу у французьких аеропортах. Компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів.

У французьких школах страйкує 55% вчителів, повідомило міністерство освіти. У Парижі роботу припинили 78% викладацького складу.

У Парижі дуже багато театрів змушені скасувати заплановані на вечір вистави. Головні музеї столиці оголосили про ризик повного або часткового закриття у зв'язку зі страйком. Дирекція Лувру не виключає, що музей відкриється пізніше звичайного. У музеї Орсе допускають закриття всіх експозицій.

У столиці Франції введені підвищені заходи безпеки через побоювання заворушень. Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер напередодні ввечері повідомив, що поліція має відомості про готовність сотень активістів радикальних угруповань, а також радикалів з руху "жовтих жилетів" взяти участь в акціях.

У Парижі головна хода намічена з 14 до 19 годин від Східного вокзалу через площу Республіки до площі Нації. Рішенням столичної префектури всі магазини, кафе і ресторани уздовж маршруту проходження протестувальників закриті до вечора. На охорону порядку в Парижі мобілізовано 6 000 поліцейських.

Нагадаємо, у вересні Париж скували масштабні затори через найбільший за останні 12 років страйк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66