Чорний четвер: у Франції почався страйк проти пенсійної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Франції почався національний страйк проти пенсійної реформи - 5 грудня у країні заздалегідь назвали "чорним четвергом". Про це УНН повідомляє з посиланням на RFI.
Так, в країні оголошено загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яку готує уряд, виконуючи передвиборчу обіцянку президента Еммануеля Макрона. Її суть - перехід до універсальної пенсійної системи, починаючи з 2025 року. При збереженні пенсійного віку 62 роки (право виходу на пенсію) для отримання повної пенсії (без відрахувань) французам доведеться працювати мінімум до 64 років. Цей вік буде підвищуватися для того, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною. Роботу над реформою завершує уряд, який сповнений рішучості провести її через парламент на початку 2020 року.
Через страйк рух майже паралізовано на залізницях країни, а також в Парижі, де страйкує громадський транспорт. Через страйк вчителів закриті дві третини шкіл. Страйкують енергетики, авіадиспетчери та лікарні. Акції протесту проводять поліцейські і співробітники судів. По всій Франції заявлено 245 маніфестацій.
Національна компанія залізниць SNCF оголосила, що 5 грудня рух на високошвидкісних лініях поїздів TGV буде забезпечено лише на 10%. На регіональних лініях курсуватимуть лише 20% поїздів-експресів. Дирекція SNCF вважає, що залізничний рух буде сильно утруднено до 12 грудня.
Безстроковий страйк оголошено і в транспортній компанії паризького регіону RATP. Нормальну роботу продовжують лише дві автоматичні лінії, рух на більшості ліній зупинено повністю. Автобусний рух забезпечено лише на третину.
Дирекція цивільної авіації повідомила про скасування в четвер кожного п'ятого авіарейсу у французьких аеропортах. Компанія Air France скасувала 30% внутрішніх рейсів і 15% середньомагістральних польотів.
У французьких школах страйкує 55% вчителів, повідомило міністерство освіти. У Парижі роботу припинили 78% викладацького складу.
У Парижі дуже багато театрів змушені скасувати заплановані на вечір вистави. Головні музеї столиці оголосили про ризик повного або часткового закриття у зв'язку зі страйком. Дирекція Лувру не виключає, що музей відкриється пізніше звичайного. У музеї Орсе допускають закриття всіх експозицій.
У столиці Франції введені підвищені заходи безпеки через побоювання заворушень. Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер напередодні ввечері повідомив, що поліція має відомості про готовність сотень активістів радикальних угруповань, а також радикалів з руху "жовтих жилетів" взяти участь в акціях.
У Парижі головна хода намічена з 14 до 19 годин від Східного вокзалу через площу Республіки до площі Нації. Рішенням столичної префектури всі магазини, кафе і ресторани уздовж маршруту проходження протестувальників закриті до вечора. На охорону порядку в Парижі мобілізовано 6 000 поліцейських.
Нагадаємо, у вересні Париж скували масштабні затори через найбільший за останні 12 років страйк.