Черный четверг: во Франции началась забастовка против пенсионной реформы

Так, в стране объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую готовит правительство, выполняя предвыборное обещание президента Эммануэля Макрона. Ее суть - переход к универсальной пенсионной системе начиная с 2025 года. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без вычетов) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. Работу над реформой завершает правительство, которое полно решимости провести ее через парламент в начале 2020 года.

Из-за забастовки движение почти парализовано на железных дорогах страны, а также в Париже, где бастует общественный транспорт. Из-за забастовки учителей закрыты две трети школ. Бастуют энергетики, авиадиспетчеры и больницы. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов. По всей Франции заявлено 245 манифестаций.

Национальная компания железных дорог SNCF объявила, что 5 декабря движение на высокоскоростных линиях поездов TGV будет обеспечено лишь на 10%. На региональных линиях курсировать будет лишь 20% поездов-экспрессов. Дирекция SNCF полагает, что железнодорожное движение будет сильно затруднено до 12 декабря.

Бессрочная забастовка объявлена и в транспортной компании парижского региона RATP. Нормальную работу продолжают лишь две автоматические линии, движение на большинстве линий остановлено полностью. Автобусное движение обеспечено лишь на треть.

Дирекция гражданской авиации сообщила об отмене в четверг каждого пятого авиарейса во французских аэропортах. Компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов.

Во французских школах бастует 55% учителей, сообщило министерство образования. В Париже работу прекратили 78% преподавательского состава.

В Париже значительное число театров вынуждены отменить намеченные на вечер спектакли. Главные музеи столицы объявили о риске полного или частичного закрытия в связи с забастовкой. Дирекция Лувра не исключает, что музей откроется позже обычного. В музее Орсе допускают закрытие всех экспозиций.

В столице Франции введены повышенные меры безопасности из-за опасений беспорядков. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер накануне вечером сообщил, что полиция располагает сведениями о готовности сотен активистов радикальных группировок, а также радикалов из движения "желтых жилетов" принять участие в акциях.

В Париже главное шествие намечено с 14 до 19 часов от Восточного вокзала через площадь Республики до площади Нации. Решением столичной префектуры все магазины, кафе и рестораны вдоль маршрута следования протестующих закрыты до вечера. На охрану порядка в Париже мобилизовано 6 000 полицейских.

Напомним, в сентябре Париж сковали масштабные пробки из-за крупнейшей за последние 12 лет забастовки.