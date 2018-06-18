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У Парижі літак здійснив екстрену посадку через масову бійку на борту

У Парижі літак здійснив екстрену посадку через масову бійку на борту

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Дубліна на Ібіцу, був змушений зробити екстрену посадку в Парижі, оскільки капітан повідомив, що 20 відпочивальників беруть участь у "п'яній" бійці на борту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мirror.

Бійку спровокували троє п'яних чоловіків, їх видалили з літака після приземлення у Франції.

Капітан літака заявив, що на борту рейсу перебували діти і що рейс був перенаправлений для безпеки всіх пасажирів на борту.

Як повідомляв УНН, троє громадян Росії в четвер влаштували п'яну бійку в літаку, що прямував з Москви до Єревана.

Як уточнили агентству в прес-службі поліції, громадяни Росії були доставлені в лінійний відділ поліції аеропорту Звартноц. Згодом з'ясувалося, що один з ініціаторів бійки отримав легкі тілесні ушкодження. Співробітники правоохоронних органів не стали затримувати пасажирів.

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