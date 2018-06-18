У Парижі літак здійснив екстрену посадку через масову бійку на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Дубліна на Ібіцу, був змушений зробити екстрену посадку в Парижі, оскільки капітан повідомив, що 20 відпочивальників беруть участь у "п'яній" бійці на борту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мirror.
Бійку спровокували троє п'яних чоловіків, їх видалили з літака після приземлення у Франції.
Капітан літака заявив, що на борту рейсу перебували діти і що рейс був перенаправлений для безпеки всіх пасажирів на борту.
Як повідомляв УНН, троє громадян Росії в четвер влаштували п'яну бійку в літаку, що прямував з Москви до Єревана.
Як уточнили агентству в прес-службі поліції, громадяни Росії були доставлені в лінійний відділ поліції аеропорту Звартноц. Згодом з'ясувалося, що один з ініціаторів бійки отримав легкі тілесні ушкодження. Співробітники правоохоронних органів не стали затримувати пасажирів.