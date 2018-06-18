У Парижі літак здійснив екстрену посадку через масову бійку на борту

Бійку спровокували троє п'яних чоловіків, їх видалили з літака після приземлення у Франції.



Капітан літака заявив, що на борту рейсу перебували діти і що рейс був перенаправлений для безпеки всіх пасажирів на борту.

Як повідомляв УНН, троє громадян Росії в четвер влаштували п'яну бійку в літаку, що прямував з Москви до Єревана.



Як уточнили агентству в прес-службі поліції, громадяни Росії були доставлені в лінійний відділ поліції аеропорту Звартноц. Згодом з'ясувалося, що один з ініціаторів бійки отримав легкі тілесні ушкодження. Співробітники правоохоронних органів не стали затримувати пасажирів.