В Париже самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту

Драку спровоцировали трое пьяных мужчин, их удалили из самолета после приземления во Франции.



Капитан самолета заявил, что на борту рейса находились дети и рейс был перенаправлен для безопасности всех пассажиров на борту.

Как сообщал УНН, трое граждан России в четверг устроили пьяную драку в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван.



Как уточнили агентству в пресс-службе полиции, граждане России были доставлены в линейный отдел полиции аэропорта Звартноц. Впоследствии выяснилось, что один из инициаторов драки получил легкие телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.