У Пакистані затримано групу, що вирізала у пацієнтів нирки без їх відома

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Лідера угруповання Фавада Мухтара звинувачують у вилученні нирок понад 300 людей і пересадці їх багатим клієнтам. Загалом, злочинці провели 328 операцій, при цьому щонайменше три донори в результаті померли.

За даними правоохоронців, кожна нирка була продана за 10 мільйонів рупій (120 тисяч доларів).

Керівник уряду пакистанської провінції Пенджаб Мохсін Накві зазначив, що операції з видалення нирок лікар Фавад Мухтар проводив удома, часто без згоди пацієнтів-донорів. Він також наголосив, що нелегальних операційних та трансплантацій насправді було значно більше. Це лише ті, про які правоохоронці отримали підтвердження.

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Торгівлю людськими органами у Пакистані законодавчо заборонили у 2010 році. Сподіваючись зупинити масовий продаж органів за кордон самими донорами, лікарями та посередниками, влада запровадила жорсткі покарання за неї: десять років в’язниці та величезні штрафи.

Але це не допомогло: торгівля органами в Пакистані з його бідним населенням та корумпованими правоохоронними органами, як і раніше, процвітає.