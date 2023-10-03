В Пакистане задержана группа, вырезавшая у пациентов почки без их ведома
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На северо-востоке Пакистана задержаны восемь участников группы по торговле органами, во главе с врачом, который нелегально вырезал у людей почки для их пересадки богатым клиентам. Об этом сообщили BBC, пишет УНН.
Детали
Лидера группировки Фавада Мухтара обвиняют в изъятии почек более 300 человек и пересадке их богатым клиентам. В общем, преступники провели 328 операций, при этом по меньшей мере три донора в результате умерли.
По данным правоохранителей, каждая почка была продана за 10 миллионов рупий (120 тысяч долларов).
Руководитель правительства пакистанской провинции Пенджаб Мохсин Накви отметил, что операции по удалению почек врач Фавад Мухтар проводил дома, часто без согласия пациентов-доноров. Он также отметил, что нелегальных операционных и трансплантаций на самом деле было значительно больше. Это только те, о которых правоохранители получили подтверждение.
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Дополнительно
Торговлю человеческими органами в Пакистане законодательно запретили в 2010 году. В надежде остановить массовую продажу органов за границу самими донорами, врачами и посредниками, власти ввели жесткие наказания за нее: десять лет в тюрьме и огромные штрафы.
Но это не помогло: торговля органами в Пакистане с его бедным населением и коррумпированными правоохранительными органами по-прежнему процветает.