У окупованій Ялті пограбували банк - ЗМІ

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КИЇВ. 26 червня. УНН. В аннексованому Криму у Ялті обікрали місцевий банк: у вкладників викрадено близько 1,5 мільйонів доларів. Про це повідомляє місцеве агентство “Крыминформ”, передає УНН.

“У вкладників банку „Рубльов“ викрадено кошти на загальну суму 1,5 млн доларів”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, агенство посилается на місцеві ЗМІ, які цитуються свідчення потерпілих вкладників.

“Мені подзвонили вчора з банку о пів на сьому вечора, запропонували приїхати і перевірити комірку, сказали, що сталася надзвичайна подія. Ситуацію не пояснили. Сьогодні вранці, по приїзду в банк, з’ясувалося, що всі комірки розкриті”, — передають слова одного з потерпілих журналісти.

Як зазначається, за попередніми даними крадіжка сталася в п’ятницю, 22 червня, проте помітили її лише на наступному тижні, в понеділок, 25 червня.

“У семи осередках нічого не виявлено. На даний момент в відділення банку з’їжджаються інші вкладники, щоб перевірити свої заощадження вже в присутності співробітників поліції. Попередня сума збитків склала 1,5 мільйона доларів”, — відзначила одна постраждалих.

За словами постраждалих, з комірок в цілому пропало близько 1,5 мільйонів доларів.

Інформацію про крадіжку перевіряють у “правоохоронних органах” міста Ялта.

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