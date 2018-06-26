У окупованій Ялті пограбували банк - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. В аннексованому Криму у Ялті обікрали місцевий банк: у вкладників викрадено близько 1,5 мільйонів доларів. Про це повідомляє місцеве агентство “Крыминформ”, передає УНН.
“У вкладників банку „Рубльов“ викрадено кошти на загальну суму 1,5 млн доларів”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, агенство посилается на місцеві ЗМІ, які цитуються свідчення потерпілих вкладників.
“Мені подзвонили вчора з банку о пів на сьому вечора, запропонували приїхати і перевірити комірку, сказали, що сталася надзвичайна подія. Ситуацію не пояснили. Сьогодні вранці, по приїзду в банк, з’ясувалося, що всі комірки розкриті”, — передають слова одного з потерпілих журналісти.
Як зазначається, за попередніми даними крадіжка сталася в п’ятницю, 22 червня, проте помітили її лише на наступному тижні, в понеділок, 25 червня.
“У семи осередках нічого не виявлено. На даний момент в відділення банку з’їжджаються інші вкладники, щоб перевірити свої заощадження вже в присутності співробітників поліції. Попередня сума збитків склала 1,5 мільйона доларів”, — відзначила одна постраждалих.
За словами постраждалих, з комірок в цілому пропало близько 1,5 мільйонів доларів.
Інформацію про крадіжку перевіряють у “правоохоронних органах” міста Ялта.