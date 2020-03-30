У Нью-Йорк прибув плавучий госпіталь USNS Comfort
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Судно-госпіталь USNS Comfort прибуло у гавань Нью-Йорка в понеділок вранці, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом, передає УНН з посиланням на New York Post.
Відзначається, що судно має місткість 1000 ліжок, та буде задіяне для лікування хворих, які не пов'язані з коронавірусною інфекцією.
Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо також оголосив про прибуття підкріплення, опублікувавши в Twitter відеозапис, знятий з борту поліцейського судна штату, що супроводжує судно.
"Comfort привіз до Нью-Йорка 1000 таких необхідних лікарняних ліжок і 1200 співробітників", - написав Куомо.
Переобладнаний супертанкер "Comfort" також було розгорнуто в Нью-Йорку після 11 вересня і обладнано 12 операційними залами і повним штатом лікарів, медсестер і медичних фахівців.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп відмовився вводити карантин в штаті Нью-Йорк і сусідніх районах штатів Нью-Джерсі і Коннектикут, заявивши, що необхідності в цьому немає.