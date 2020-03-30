В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь USNS Comfort
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Судно-госпиталь USNS Comfort прибыло в гавань Нью-Йорка в понедельник утром, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на New York Post.
Отмечается, что судно имеет вместимость 1000 коек, и будет задействовано для лечения больных, которые не связаны с коронавирусной инфекцией.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также объявил о прибытии подкрепления, опубликовав в Twitter видеозапись, снятую с борта полицейского судна штата, сопровождающего судно.
"Comfort привез в Нью-Йорк 1000 таких необходимых больничных коек и 1200 сотрудников", - написал Куомо.
Переоборудованный супертанкер "Comfort" также был развернут в Нью-Йорке после 11 сентября и оборудован 12 операционными залами и полным штатом врачей, медсестер и медицинских специалистов.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп отказался вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут, заявив, что необходимости в этом нет.