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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86122 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100534 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102697 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101933 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110044 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99074 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131407 просмотра

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В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь USNS Comfort

В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь USNS Comfort

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Судно-госпиталь USNS Comfort прибыло в гавань Нью-Йорка в понедельник утром, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на New York Post.

Отмечается, что судно имеет вместимость 1000 коек, и будет задействовано для лечения больных, которые не связаны с коронавирусной инфекцией.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также объявил о прибытии подкрепления, опубликовав в Twitter видеозапись, снятую с борта полицейского судна штата, сопровождающего судно.

"Comfort привез в Нью-Йорк 1000 таких необходимых больничных коек и 1200 сотрудников", - написал Куомо.

Переоборудованный супертанкер "Comfort" также был развернут в Нью-Йорке после 11 сентября и оборудован 12 операционными залами и полным штатом врачей, медсестер и медицинских специалистов.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп отказался вводить карантин в штате Нью-Йорк и соседних районах штатов Нью-Джерси и Коннектикут, заявив, что необходимости в этом нет.

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