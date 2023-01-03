Деталі

За словами Єніна, з усіма порушниками було проведено профілактичні бесіди.

Станом на 2 січня комендантська година в Україні діє щодня переважно з 23:00 до 5:00. Під час комендантської години населенню заборонено перебувати на вулиці, в інших громадських місцях та переміщатися транспортом або пішки.

Виняток становлять люди, задіяні у роботі критичної інфраструктури. Пропуск таких осіб здійснюється за спецперепусткою.

Нагадаємо

У Полтавській області заборонять особам віком до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих з 21:00 до 07:00.