На Полтавщині вводять комендантську годину для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Полтавській області заборонять особам віком до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих з 21:00 до 07:00. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує УНН.
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"На Полтавщині з 15 грудня особам віком до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони області", - написав він.
Він зазначив, що із пропозицією врегулювати це питання звернулися правоохоронні органи.
Доповнення
У Харківській області скоротили тривалість комендантської години.