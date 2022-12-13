В Полтавской области вводят комендантский час для детей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует УНН.
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"В Полтавской области с 15 декабря лицам до 14 лет включительно запрещено находиться на улице, в местах общего пользования без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00. Такое решение принял Совет обороны области", - написал он.
Он отметил, что с предложением урегулировать этот вопрос обратились правоохранительные органы.
Дополнение
В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа.