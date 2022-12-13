В Полтавской области вводят комендантский час для детей

Цитата

"В Полтавской области с 15 декабря лицам до 14 лет включительно запрещено находиться на улице, в местах общего пользования без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00. Такое решение принял Совет обороны области", - написал он.

Он отметил, что с предложением урегулировать этот вопрос обратились правоохранительные органы.

Дополнение

В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа.