В новогоднюю ночь задержали более 100 нарушителей комендантского часа в Украине — МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В подразделения Национальной полиции в новогоднюю ночь доставили 102 нарушителя комендантского часа, из них 60 задержали в Киеве. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает УНН.
Детали
По словам Енина, со всеми нарушителями были проведены профилактические беседы. По состоянию на 2 января комендантский час в Украине действует каждый день преимущественно с 23:00 до 5:00. Во время комендантского часа населению запрещено находиться на улице, в других общественных местах и перемещаться по транспорту или пешком.
Исключение составляют люди, задействованные в работе критической инфраструктуры. Пропуск таких лиц осуществляется по спецпропуску.
Напомним
В Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.