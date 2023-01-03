В новогоднюю ночь задержали более 100 нарушителей комендантского часа в Украине — МВД

Детали

По словам Енина, со всеми нарушителями были проведены профилактические беседы. По состоянию на 2 января комендантский час в Украине действует каждый день преимущественно с 23:00 до 5:00. Во время комендантского часа населению запрещено находиться на улице, в других общественных местах и перемещаться по транспорту или пешком.

Исключение составляют люди, задействованные в работе критической инфраструктуры. Пропуск таких лиц осуществляется по спецпропуску.

Напомним

В Полтавской области запретят лицам до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.