У новому Сенаті США буде рекордна кількість жінок різних національностей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Американці обрали не тільки нового президента США, а й новий склад Конгресу, який прийняв рекордну кількість жінок різних національностей, передає УНН з посиланням на ABC News.
У найближчому з’їзді Сенату, який відбудеться в січні 2017 року, за даними “Списку Емілі”, візьме участь 35 "кольорових" жінок від Демократичної партії та 3 — від Республіканської.
“Я вважаю, що наше різномаїття в нашій силі. Як перший сенатор латинського походження я буду боротися за національну різноманітність”, — написала у своєму Twitter Кетрін Кортес Масто, яка стала представницею штату Невада.