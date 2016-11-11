В новом Сенате США будет рекордное количество женщин различных национальностей

В ближайшем съезде Сената, который состоится в январе 2017 года, по данным "Списка Эмили", примут участие 35 "цветных" женщин от Демократической партии и 3 - от Республиканской.

"Я считаю, что наше разнообразие в нашей силе. Как первый сенатор латинского происхождения я буду бороться за национальное разнообразие", - написала в своем Twitter Кэтрин Кортес Масто, которая стала представительницей штата Невада.