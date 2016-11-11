В новом Сенате США будет рекордное количество женщин различных национальностей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Американцы выбрали не только нового президента США, но и новый состав Конгресса, который принял рекордное количество женщин разных национальностей, передает УНН со ссылкой на ABC News.
В ближайшем съезде Сената, который состоится в январе 2017 года, по данным "Списка Эмили", примут участие 35 "цветных" женщин от Демократической партии и 3 - от Республиканской.
"Я считаю, что наше разнообразие в нашей силе. Как первый сенатор латинского происхождения я буду бороться за национальное разнообразие", - написала в своем Twitter Кэтрин Кортес Масто, которая стала представительницей штата Невада.