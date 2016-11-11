У нового президента США є дві головні загрози - В.Портніков
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Найбільшими загрозами, які пов’язані з обороною і національною безпекою, нова Адміністрація США вважатиме ядерну зброю і кібератаки. Про таке в ефірі “5 каналу” висловив журналіст Віталій Портніков, передає УНН.
“З’явився офіційний сайт Дональда Трампа, де вже є чіткі виклики, які пов’язані з обороною і національною безпекою. Я їх вивчив і зрозумів, що головною і катастрофічною загрозою нова адміністрація вважає ядерну зброю і кібератаки,” — вказав він.
“Ядерна зброя — це до Північної Кореї. Перше, що зробив Дональд Трамп, він порозмовляв з президентом Південної Кореї, це перший закордонний політик, з яким він розмовляв, після цього була прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей,” — зауважив В.Портніков.
“А кібератаками займається тільки єдина адміністрація у сучасному світі (про адміністрацію РФ — ред.), і ця адміністрація названа. Тому будемо вважати, що у Дональда Трампа є дві головні загрози — Кім Чен Ин і Володимир Путін, і їм доведеться або прийняти умови гри, або зникнути,” — зазначив журналіст.