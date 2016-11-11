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15 марта, 19:03 • 111735 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156723 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131747 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124700 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109489 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103875 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100364 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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У нового президента США есть две главные угрозы - В.Портников

У нового президента США есть две главные угрозы - В.Портников

Киев • УНН

 • 9222 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Крупнейшими угрозами, которые связаны с обороной и национальной безопасностью, новая Администрация США будет считать ядерное оружие и кибератаки. Об этом в эфире "5 канала" высказал журналист Виталий Портников, передает УНН.

"Появился официальный сайт Дональда Трампа, где уже есть четкие вызовы, связанные с обороной и национальной безопасностью. Я их изучил и понял, что главной и катастрофической угрозой новая администрация считает ядерное оружие и кибератаки ", - указал он.

"Ядерное оружие - это к Северной Корее. Первое, что сделал Дональд Трамп, он поговорил с президентом Южной Кореи, это первый зарубежный политик, с которым он разговаривал, после этого была премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ", - отметил В.Портников.

"А кибератаками занимается только единственная администрация в современном мире (об администрации РФ - ред.), и эта администрация названа. Поэтому будем считать, что у Дональда Трампа есть две главные угрозы - Ким Чен Ын и Владимир Путин, и им придется либо принять условия игры, или исчезнуть ", - отметил журналист.

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