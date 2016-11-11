У нового президента США есть две главные угрозы - В.Портников

"Появился официальный сайт Дональда Трампа, где уже есть четкие вызовы, связанные с обороной и национальной безопасностью. Я их изучил и понял, что главной и катастрофической угрозой новая администрация считает ядерное оружие и кибератаки ", - указал он.

"Ядерное оружие - это к Северной Корее. Первое, что сделал Дональд Трамп, он поговорил с президентом Южной Кореи, это первый зарубежный политик, с которым он разговаривал, после этого была премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ", - отметил В.Портников.

"А кибератаками занимается только единственная администрация в современном мире (об администрации РФ - ред.), и эта администрация названа. Поэтому будем считать, что у Дональда Трампа есть две главные угрозы - Ким Чен Ын и Владимир Путин, и им придется либо принять условия игры, или исчезнуть ", - отметил журналист.