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У Новій Зеландії 35 осіб отримали звинувачення за публікацію відео терактів у мечетях

У Новій Зеландії 35 осіб отримали звинувачення за публікацію відео терактів у мечетях

Київ • УНН

 • 9764 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Число звинувачень, пред’явлених за поширення відеозапису стрільби в березні в мечетях новозеландського Крайстчерча, досягло 35. Про це повідомила в понеділок радіостанція Radio New Zealand, передає УНН.

За її даними, звинувачення були пред’явлені в період з 16 березня по 21 серпня. У 24 випадках справа дійшла до суду, причому в десяти з них процес проходив в суді у справах молоді. У дев’яти випадках поліцейські обмежилися винесенням попереджень.

15 березня в Новій Зеландії сталися напади на мечеті в місті Крайстчерч. В результаті атаки 50 людей загинули, 50 були поранені. Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що напади є терористичним актами. Нападник — 28-річний австралієць Брентон Таррант — був поміщений під варту, йому пред’явлено звинувачення у вбивстві. Таррант знімав напад на мечеті і транслював його в інтернеті. Поширення відеозапису нападу на мечеті влада Нової Зеландії заборонила ще в день теракту.

Засідання, на якому будуть заслухані звинувачення і пояснення австралійця, відбудеться 4 травня 2020 року. Передбачається, що судовий процес над Таррантом може зайняти від 6 до 12 тижнів.

Як повідомляв УНН, Україна отримала запит від Нової Зеландії через “маніфест” стрілка з Крайстчерча.

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