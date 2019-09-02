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В Новой Зеландии 35 человек получили обвинения за публикацию видео терактов в мечетях

В Новой Зеландии 35 человек получили обвинения за публикацию видео терактов в мечетях

Киев  •  УНН

 • 9753 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Число обвинений, предъявленных за распространение видеозаписи стрельбы в марте в мечетях новозеландского Крайстчерча, достигло 35. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Radio New Zealand, передает УНН.

По ее данным, обвинения были предъявлены в период с 16 марта по 21 августа. В 24 случаях дело дошло до суда, причем в десяти из них процесс проходил в суде по делам молодежи. В девяти случаях полицейские ограничились вынесением предупреждений.

15 марта в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атаки 50 человек погибли, 50 были ранены. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что нападения являются террористическим актами. Нападавший — 28-летний австралиец Брентон Таррант — был заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. Таррант снимал нападение на мечети и транслировал его в интернете. Распространение видеозаписи нападения на мечети власти Новой Зеландии запретили еще в день теракта.

Заседание, на котором будут заслушаны обвинения и объяснения австралийца, состоится 4 мая 2020 года. Предполагается, что судебный процесс над Таррантом может занять от 6 до 12 недель.

Как сообщал УНН, Украина получила запрос от Новой Зеландии из-за “манифеста” стрелка из Крайстчерча.

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