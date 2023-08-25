У Новій Каховці "бавовна": ймовріно, є "приліт" по окупантам
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В окупованій Новій Каховці пролунав вибух. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, ймовріно, є "приліт" по окупантам, передає УНН.
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"Каховка, район Грінтім. Потужний прильот по окупантам", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Нова Каховка. Новини".
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