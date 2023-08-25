В Новой Каховке "хлопок": вероятно, есть "прилет" по оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В оккупированной Новой Каховке прогремел взрыв. Как сообщают местные Telegram-каналы, вероятно, есть "прилет" по оккупантам, передает УНН.
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"Каховка, район Гринтим. Мощный прилет по оккупантам", - говорится в сообщении Telegram-канала "Новая Каховка. Новости".
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