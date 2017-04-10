У Норвегії на два місяці підвищили рівень терористичної загрози
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Спецслужба Норвегія підвищила рівень терористичної загрози після затримання підозрюваного 17-го росіянина у підготовці вибуху в центрі столиці, передає УНН з посиланням на The Local.
Повідомляється, що спецслужба Норвегії (PST) змінила рівень терористичної загрози змінили з "можливої" на"ймовірну", в тому і через недавні напади в Стокгольмі, Санкт-Петербурзі, Лондоні, Берліні.
Також зазначається, що новий рівень загрози буде діяти протягом двох місяців.
Нагадаємо, у Норвегії поліція затримала росіянина за підозрою у закладці бомби в Осло.
Як повідомляв УНН, поліція Осло нейтралізувала "бомбоподібний пристрій".