У Норвегії на два місяці підвищили рівень терористичної загрози

Повідомляється, що спецслужба Норвегії (PST) змінила рівень терористичної загрози змінили з "можливої" на"ймовірну", в тому і через недавні напади в Стокгольмі, Санкт-Петербурзі, Лондоні, Берліні.

Також зазначається, що новий рівень загрози буде діяти протягом двох місяців.

Нагадаємо, у Норвегії поліція затримала росіянина за підозрою у закладці бомби в Осло.

Як повідомляв УНН, поліція Осло нейтралізувала "бомбоподібний пристрій".