В Норвегии на два месяца повысили уровень террористической угрозы

Сообщается, что спецслужба Норвегии (PST) изменила уровень террористической угрозы изменили с "возможной" на "вероятную", так же и через недавние нападения в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине.

Также отмечается, что новый уровень угрозы будет действовать в течение двух месяцев.

Напомним, в Норвегии полиция задержала россиянина по подозрению в закладке бомбы в Осло .

Как сообщал УНН, полиция Осло нейтрализовала "бомбоподибний устройство".