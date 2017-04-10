В Норвегии на два месяца повысили уровень террористической угрозы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Спецслужба, Норвегия повысила уровень террористической угрозы после задержания подозреваемого 17-го россиянина в подготовке взрыва в центре столицы, передает УНН со ссылкой на The Local.
Сообщается, что спецслужба Норвегии (PST) изменила уровень террористической угрозы изменили с "возможной" на "вероятную", так же и через недавние нападения в Стокгольме, Санкт-Петербурге, Лондоне, Берлине.
Также отмечается, что новый уровень угрозы будет действовать в течение двух месяцев.
Напомним, в Норвегии полиция задержала россиянина по подозрению в закладке бомбы в Осло .
Как сообщал УНН, полиция Осло нейтрализовала "бомбоподибний устройство".