У нього немає мобілки, а з телеграфом - не працюю: Зеленський розповів, чи відповість на дзвінок путіна
Київ • УНН
Зеленський іронічно сказав, що не буде розмовляти з путіним, оскільки у російського диктатора немає мобільного телефону, додавши, що путін не хоче закінчувати війну.
Президент України Володимир Зеленський іронічно відповів на запитання, чи буде говорити з російським диктатором володимиром путіним, якщо той раптом зателефонує, передає УНН.
"У нього ж немає мобілки, як він мені позвонить? А я з телеграфом 1917 року вже не працюю", - сказав Зеленський під час пресконференції.
Проте згодом він додав, що путін не подзвонить йому, адже не хоче закінчувати війну.
"На сьогодні це так", - резюмував Зеленський.
У цій війні загинула 31 тисяча українських військових - Зеленський25.02.24, 17:37 • 114650 переглядiв