У него нет мобилки, а с телеграфом - не работаю: Зеленский рассказал, ответит ли на звонок путина

Президент Украины Владимир Зеленский иронично ответил на вопрос, будет ли говорить с российским диктатором владимиром путиным, если тот вдруг позвонит, передает УНН.

"У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю", - сказал Зеленский во время пресс-конференции.

Однако впоследствии он добавил, что путин не позвонит ему, ведь не хочет заканчивать войну.

"На сегодня это так", - резюмировал Зеленский.

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