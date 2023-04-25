У низці областей оголошена повітряна тривога: в ОП закликають не ігнорувати
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати сирену, передає УНН.
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За даними Telegram-каналу "Карта повітряних тривог", сирени звучать у Запорізькій та Дніпропетровській області.
В ОП закликали не ігнорувати повітряних тривог.
"Не ігноруйте тривоги", - написав глава ОП Андрій Єрмак.
Речник оперативного командування “Південь” Владислав Назаров попереджає про високий рівень ракетної загрози.
За його інформацією, у Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 2 надводних та 2 підводних ракетоносії, загальний залп «Калібрів» може сягати 24.
Доповнення
Сьогодні надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років.