В ряде областей объявлена воздушная тревога: в ОП призывают не игнорировать
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать сирену, передает УНН.
Детали
По данным Telegram-канала "Карта воздушных тревог", сирены звучат в Запорожской и Днепропетровской области.
В ОП призвали не игнорировать воздушные тревоги.
"Не игнорируйте тревоги", - написал глава ОП Андрей Ермак.
Спикер оперативного командования “Юг” Владислав Назаров предупреждает о высоком уровне ракетной угрозы.
По его информации, в Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. Сейчас на боевом дежурстве находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп «Калибров» может достигать 24.
Дополнение
Сегодня вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет.