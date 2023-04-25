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08:24 • 1354 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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06:00 • 34806 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 106083 просмотра

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13 марта, 13:47 • 118681 просмотра

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13 марта, 13:40 • 116825 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 107263 просмотра

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Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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В ряде областей объявлена воздушная тревога: в ОП призывают не игнорировать

В ряде областей объявлена воздушная тревога: в ОП призывают не игнорировать

Киев • УНН

 • 1013925 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать сирену, передает УНН.

Детали

По данным Telegram-канала "Карта воздушных тревог", сирены звучат в Запорожской и Днепропетровской области.

В ОП призвали не игнорировать воздушные тревоги.

"Не игнорируйте тревоги", - написал глава ОП Андрей Ермак.

Спикер оперативного командования “Юг” Владислав Назаров предупреждает о высоком уровне ракетной угрозы.

По его информации, в Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. Сейчас на боевом дежурстве находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп «Калибров» может достигать 24.

Дополнение

Сегодня вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет.

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