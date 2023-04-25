Окупанти надвечір обстріляли Дніпропетровщину: постраждали дві літні жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Марганці постраждали дві жінки - 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно, передає УНН.
Деталі
Також у Марганці пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, ще п'яти- та двоповерхівки. Знищені 2 господарські споруди, ще 12 - понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач.
Загорівся гараж. Рятувальники ліквідували пожежу.
У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки.
Обстеження територій триває.
Доповнення
Російські окупанти сьогодні атакували дроном Марганецьку громаду у Дніпропетровській області.