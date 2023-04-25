Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровскую область: пострадали две пожилые женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно, передает УНН.
Детали
Также в Марганце повреждены два админздания. Разрушениям подверглись 8 частных домов, еще пяти- и двухэтажки. Уничтожены 2 хозяйственные постройки, еще 12 - изуродованы. Разбиты газопровод и линии электропередач.
Загорелся гараж. Спасатели ликвидировали пожар.
В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили. Обследование территорий продолжается.
Дополнение
Российские оккупанты сегодня атаковали дроном Марганецкую громаду в Днепропетровской области.