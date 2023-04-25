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06:00 • 18614 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 101531 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 57410 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 116265 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 115129 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106339 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101382 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112667 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132644 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 178460 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровскую область: пострадали две пожилые женщины

Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровскую область: пострадали две пожилые женщины

Киев • УНН

 • 379799 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно, передает УНН.

Детали

Также в Марганце повреждены два админздания. Разрушениям подверглись 8 частных домов, еще пяти- и двухэтажки. Уничтожены 2 хозяйственные постройки, еще 12 - изуродованы. Разбиты газопровод и линии электропередач.
Загорелся гараж. Спасатели ликвидировали пожар.

В Никополе повреждены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили. Обследование территорий продолжается.

Дополнение

Российские оккупанты сегодня атаковали дроном Марганецкую громаду в Днепропетровской области.

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