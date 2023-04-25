Оккупанты вечером обстреляли Днепропетровскую область: пострадали две пожилые женщины

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня вечером враг обстрелял Никопольский район. Открыл огонь из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Марганце пострадали две женщины - 64 и 77 лет. Они будут лечиться амбулаторно, передает УНН.