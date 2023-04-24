Окупанти сьогодні атакували дроном Марганецьку громаду на Дніпропетровщині - облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні атакували дроном Марганецьку громаду у Дніпропетровській області, повідомив на брифінгу голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає кореспондент УНН.
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“У позаминулі дні ми бачимо атаки “шахедами”. Якщо казати про ситуацію на зараз: сьогодні є атака із застосуванням БПЛА, скиданням боєприпасів по Марганецькій громаді. Усі “шахеди”, які йшли на нашу область – були перехоплені нашими силами ППО. В інших регіонах ситуація повністю стабільна”, – повідомив він.
Деталі
За словами голови облради, окупанти часто запускають “шахеди” з боку Азовського моря.
Він пояснив, що відстань від центра Дніпра до Бахмута становить приблизно 260 км по дорогах. Водночас з боку Запорізького напрямку відстань від передової до Гуляйполя та Полог – фактично 170 км.
“Це та сама “нульовка”, про яку ми кожен день читаємо у зведеннях. Тому зрозуміло, що атаки “шахедами” йдуть зі сторони Азовського напрямку та Азовського моря, та не пройти через нашу область вони не можуть”, – додав Лукашук.
Доповнення
Цієї ночі російські загарбники вдарили по місту Нікополь, що на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по місту з важкої артилерії.