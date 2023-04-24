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Оккупанты сегодня атаковали дроном Марганецкую громаду в Днепропетровской области - облсовет

Оккупанты сегодня атаковали дроном Марганецкую громаду в Днепропетровской области - облсовет

Киев • УНН

 • 309386 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня атаковали дроном Марганецкую громаду в Днепропетровской области, сообщил на брифинге глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В позапрошлые дни мы видим атаки “шахедами”. Если говорить о ситуации на сейчас: сегодня есть атака с применением БПЛА, сбросом боеприпасов по Марганецкой громаде. Все “шахеды”, которые шли на нашу область, – были перехвачены нашими силами ПВО. В остальных регионах ситуация полностью стабильная”, – сообщил он.

Детали

По словам главы облсовета, оккупанты часто запускают “шахеды” со стороны Азовского моря.

Он пояснил, что расстояние от центра Днепра до Бахмута составляет примерно 260 км по дорогам. В то же время со стороны Запорожского направления расстояние от передовой до Гуляйполя и Полог – фактически 170 км.

“Это та самая “нулевка”, о которой мы каждый день читаем в сводках. Поэтому понятно, что атаки “шахедами” идут со стороны Азовского направления и Азовского моря, и не пройти через нашу область они не могут”, – добавил Лукашук.

Дополнение

Этой ночью российские захватчики ударили по городу Никополь, что в Днепропетровской области. Враг попал по городу из тяжелой артиллерии.

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