Оккупанты сегодня атаковали дроном Марганецкую громаду в Днепропетровской области - облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня атаковали дроном Марганецкую громаду в Днепропетровской области, сообщил на брифинге глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает корреспондент УНН.
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“В позапрошлые дни мы видим атаки “шахедами”. Если говорить о ситуации на сейчас: сегодня есть атака с применением БПЛА, сбросом боеприпасов по Марганецкой громаде. Все “шахеды”, которые шли на нашу область, – были перехвачены нашими силами ПВО. В остальных регионах ситуация полностью стабильная”, – сообщил он.
Детали
По словам главы облсовета, оккупанты часто запускают “шахеды” со стороны Азовского моря.
Он пояснил, что расстояние от центра Днепра до Бахмута составляет примерно 260 км по дорогам. В то же время со стороны Запорожского направления расстояние от передовой до Гуляйполя и Полог – фактически 170 км.
“Это та самая “нулевка”, о которой мы каждый день читаем в сводках. Поэтому понятно, что атаки “шахедами” идут со стороны Азовского направления и Азовского моря, и не пройти через нашу область они не могут”, – добавил Лукашук.
Дополнение
Этой ночью российские захватчики ударили по городу Никополь, что в Днепропетровской области. Враг попал по городу из тяжелой артиллерии.