Вночі росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Цієї ночі російські загарбники вдарили по місту Нікополь, що на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по місту з важкої артилерії, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали", — зазначив Лисак.
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Також голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що наслідки атаки ще з'ясовують рятувальники.
"В інших районах Дніпропетровщини - без ворожих обстрілів", — зазначив він.