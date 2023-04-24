Ночью россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Этой ночью российские захватчики ударили по городу Никополь, что на Днепропетровщине. Враг попал по городу из тяжелой артиллерии, об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Сегодня ночью враг ударил по Никополю. Поцелил по городу из тяжелой артиллерии. Из-за обстрела люди не пострадали", — отметил Лысак.
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Также глава Днепропетровской ОГА сообщил, что последствия атаки еще выясняют спасатели.
"В других районах Днепропетровщины - без вражеских обстрелов", — отметил он.