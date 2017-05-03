Пам'ятник Марку Бернесу вкрали в Ніжині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У місті Ніжин Чернігівської області невідомі вкрали пам'ятник співаку й актору Марку Бернесу, передає УНН із посиланням на українську службу ВВС.
Інформацію про інцидент підтвердили у прес-службі управління поліції Чернігівської області. Зараз на місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Виготовлений із бронзи пам’ятник, що відтворює кадр із фільму “Два бійці”, встановили на кошти мецената у сквері в Ніжині у 2011 році з нагоди 100-річчя співака.
Марк Бернес народився в Ніжині 25 вересня 1911 року. Помер 16 серпня 1969 року в Москві.
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Як повідомляв УНН, поліція затримала чоловіка, який украв бронзові деталі з пам’ятника Лесі Українці на її могилі на столичному Байковому кладовищі.