Памятник Марку Бернесу украли в Нежине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В городе Нежин Черниговской области неизвестные украли памятник певцу и актеру Марку Бернесу, передает УНН со ссылкой на украинскую службу ВВС.
Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе управления полиции Черниговской области. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Изготовленный из бронзы памятник, который воспроизводит кадр из фильма “Два бойца”, установили на средства мецената в сквере в Нежине в 2011 году по случаю 100-летия певца.
Марк Бернес родился в Нежине 25 сентября 1911 года. Умер 16 августа 1969 года в Москве.
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Как сообщал УНН, полиция задержала мужчину, который украл бронзовые детали с памятника Лесе Украинке на ее могиле на столичном Байковом кладбище.