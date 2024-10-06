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У Німеччині уряд збирається преміювати безробітних: очікується для кожного сума у 1000 євро, але за певних умов

У Німеччині уряд збирається преміювати безробітних: очікується для кожного сума у 1000 євро, але за певних умов

Київ • УНН

 • 18486 перегляди

Уряд Німеччини пропонує виплачувати 1000 євро довготривалим безробітним, які влаштуються на роботу і пропрацюють рік. Ця ініціатива викликає критику серед населення та на політичному рівні.

Одержувачі допомоги громадян, які влаштувалися на постійну роботу та пропрацювали на ній не менше року, можуть отримати 1000 євро.

Пише УНН із посиланням на RTL.

Федеральне міністерство економіки Німеччини запропонувало проект, згідно з яким, для довготривалих безробітних людей, які влаштовуються на роботу, пропонується фінансування в розмірі 1000 євро.

Премію буде затверджено лише для тих, хто влаштується та збереже роботу протягом як мінімум року. У середу кабінет міністрів Німеччини ухвалив рішення про відповідну зміну закону.

Доповнення

Слід зазначити, що заплановане федеральним урядом "фінансування" в розмірі 1000 євро зустрічає опір на політичному рівні, а також серед населення, пише focus.de.

Деякі коментарі жителів Німеччини: 

"Яка зневага до всіх тих, хто працює роками, незважаючи на низьку зарплату і всі несприятливі обставини. Вони також мають співфінансувати ці 1000 євро. Все лише для того, щоб не визнати, що з грошима громадян була зроблена величезна помилка".

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"У мене є справді дика ідея. Як щодо повернення платникам податків 1000 євро щороку? Або як варіант дати по 1000 євро кожному, хто працює 1 рік? Чому треба знову і знову винагороджувати лише тих, хто був у кишені суспільства? А як щодо всіх тих, хто ніколи не був зобов’язаним суспільству або працює десятиліттями?"

8500 українських біженців працевлаштувалися в Німеччині у вересні27.09.24, 21:13 • 36134 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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