В Германии правительство собирается премировать безработных: ожидается сумма в 1000 евро, но при определенных условиях

Получатели помощи граждан, которые устроились на постоянную работу и проработали на ней не менее года, могут получить 1000 евро.

Пишет УНН с ссылкой на RTL.

Федеральное министерство экономики Германии предложило проект, согласно которому, для долговременных безработных людей, которые устраиваются на работу, предлагается финансирование в размере 1000 евро.

Премия будет утверждена только для тех, кто устроится и сохранит работу в течение как минимум года. В среду кабинет министров Германии принял решение о соответствующем изменении закона.

Дополнение

Следует отметить, что запланированное федеральным правительством «финансирование» в размере 1000 евро встречает сопротивление на политическом уровне, а также среди населения, пишет focus.de.

Некоторые комментарии жителей Германии:

«Какое пренебрежение ко всем тем, кто работает годами, несмотря на низкую зарплату и все неблагоприятные обстоятельства. Они также должны софинансировать эти 1000 евро. Все лишь для того, чтобы не признать, что с деньгами граждан была сделана огромная ошибка».

«У меня есть действительно дикая идея. Как насчет возврата налогоплательщикам 1000 евро ежегодно? Или как вариант дать по 1000 евро каждому, кто работает 1 год? Почему надо снова и снова вознаграждать только тех, кто был в кармане общества? А как насчет всех тех, кто никогда не был обязан обществу или работает десятилетиями?»

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