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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии правительство собирается премировать безработных: ожидается сумма в 1000 евро, но при определенных условиях

В Германии правительство собирается премировать безработных: ожидается сумма в 1000 евро, но при определенных условиях

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 11:31  •  5996 просмотра

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Правительство Германии предлагает выплачивать 1000 евро долговременным безработным, которые устроятся на работу и проработают год. Эта инициатива вызывает критику среди населения и на политическом уровне.

Получатели помощи граждан, которые устроились на постоянную работу и проработали на ней не менее года, могут получить 1000 евро.

Пишет УНН с ссылкой на RTL.

Федеральное министерство экономики Германии предложило проект, согласно которому, для долговременных безработных людей, которые устраиваются на работу, предлагается финансирование в размере 1000 евро.

Премия будет утверждена только для тех, кто устроится и сохранит работу в течение как минимум года. В среду кабинет министров Германии принял решение о соответствующем изменении закона.

Дополнение

Следует отметить, что запланированное федеральным правительством «финансирование» в размере 1000 евро встречает сопротивление на политическом уровне, а также среди населения, пишет focus.de.

Некоторые комментарии жителей Германии: 

«Какое пренебрежение ко всем тем, кто работает годами, несмотря на низкую зарплату и все неблагоприятные обстоятельства. Они также должны софинансировать эти 1000 евро. Все лишь для того, чтобы не признать, что с деньгами граждан была сделана огромная ошибка».

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«У меня есть действительно дикая идея. Как насчет возврата налогоплательщикам 1000 евро ежегодно? Или как вариант дать по 1000 евро каждому, кто работает 1 год? Почему надо снова и снова вознаграждать только тех, кто был в кармане общества? А как насчет всех тех, кто никогда не был обязан обществу или работает десятилетиями?»

8500 украинских беженцев трудоустроились в Германии в сентябре27 сентября 2024, 18:13 • 32056 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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