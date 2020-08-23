У Німеччині вчені провели три концерти для вивчення коронавірусу

Повідомляється, що всі глядачі заздалегідь здали тест на COVID-19. На концерти, за даними медіакомпанії WDR, прийшли понад 1400 осіб. На кожному із заходів були різні умови: так, на одному з них глядачі дотримувалися дистанції, на іншому - ні. На глядачах були спеціальні датчики, за допомогою яких вчені можуть відстежувати їх пересування.

Учасникам експерименту також надали флуоресцентні дезінфікуючі засоби, таким чином вчені зможуть з'ясувати, чого глядачі торкалися особливо часто. Дослідники також вивчать, як в цей час в повітрі поширювалися частки, які можуть переносити вірус.

На підставі цих даних учені хочуть створити математичну модель, за допомогою якої можна буде оцінити ризики зараження коронавірусом на масовому заході в закритому приміщенні. Результати повинні бути готові восени.

Як повідомляв УНН, згідно з даних деяких вчених, помірне споживання червоного вина може полегшити перебіг коронавірусу.