В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса

Сообщается, что все зрители заранее сдали тест на COVID-19. На концерты, по данным медиакомпании WDR, пришли более 1400 человек. На каждом из мероприятий были разные условия: так, на одном из них зрители соблюдали дистанцию, на другом - нет. На зрителях были специальные датчики, с помощью которых ученые могут отслеживать их передвижения.

Участникам эксперимента также предоставили флуоресцентные дезинфицирующие средства, таким образом ученые смогут выяснить, чего зрители касались особенно часто. Исследователи также изучат, как в это время в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус.

На основании этих данных ученые хотят создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты должны быть готовы осенью.

Как сообщал УНН, согласно данных некоторых ученых, умеренное потребление красного вина может облегчить течение коронавируса.