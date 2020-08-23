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В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса

Киев • УНН

 • 11897 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В немецком Лейпциге в субботу прошли три тестовых концерты поп-певца Тима Бендцко. Так исследователи из Галле-Виттенбергского университета изучают, как распространяется коронавирус, передает УНН со ссылкой на DW.

В Германии ученые провели три концерта для изучения коронавируса

Сообщается, что все зрители заранее сдали тест на COVID-19. На концерты, по данным медиакомпании WDR, пришли более 1400 человек. На каждом из мероприятий были разные условия: так, на одном из них зрители соблюдали дистанцию, на другом - нет. На зрителях были специальные датчики, с помощью которых ученые могут отслеживать их передвижения.

Участникам эксперимента также предоставили флуоресцентные дезинфицирующие средства, таким образом ученые смогут выяснить, чего зрители касались особенно часто. Исследователи также изучат, как в это время в воздухе распространялись частицы, которые могут переносить вирус.

На основании этих данных ученые хотят создать математическую модель, с помощью которой можно будет оценить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Результаты должны быть готовы осенью.

Как сообщал УНН, согласно данных некоторых ученых, умеренное потребление красного вина может облегчить течение коронавируса.

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