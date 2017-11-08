У Німеччині суд дозволив вносити у свідоцтво про народження "третю стать"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив вносити до реєстру про народження "третю стать". Зміни до законів мають внести до кінця 2018 року, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Федеральний конституційний суд у Німеччині дозволив вносити до реєстру про народження "третю стать". Таке рішення оприлюднене в середу, 8 листопада.
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Судді в Карлсруе посилаються на права людини, які захищає німецька конституція.
Рішення суду означає, що до свідоцтв про народження інтерсексуальних людей можна буде вносити дані, які позначають їхню стать не як "жіночу" або "чоловічу", а, наприклад, "інтер" або "різне". Відповідні зміни до законодавства німецький парламент повинен внести до кінця 2018 року, постановили судді.
Як писав УНН, у серпні Федеральний верховний суд Німеччини відхилив клопотання молодої інтерсексуалкі (людини з ознаками обох статей) щодо можливості вказувати третю стать в документації.