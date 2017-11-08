В Германии суд разрешил вносить в свидетельство о рождении "третий пол"

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61880 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130561 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107853 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110377 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108422 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101171 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105870 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102740 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
В Германии суд разрешил вносить в свидетельство о рождении "третий пол"

В Германии суд разрешил вносить в свидетельство о рождении "третий пол"

Киев  •  УНН

 • 11920 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Федеральный конституционный суд Германии разрешил вносить в реестр о рождении "третий пол". Изменения в законы должны внести до конца 2018 года, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Федеральный конституционный суд в Германии позволил вносить в реестр о рождении "третий пол". Такое решение обнародовано в среду, 8 ноября.

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Судьи в Карлсруэ ссылаются на права человека, которые защищает немецкая конституция.

Решение суда означает, что в свидетельства о рождении интерсексуальных людей можно будет вносить данные, которые обозначают их пол не как "женский" или "мужской", а, например, "интер" или "разное". Соответствующие изменения в законодательство немецкий парламент должен внести до конца 2018 года, решили судьи.

Как писал УНН, в августе Федеральный верховный суд Германии отклонил ходатайство молодой интерсексуалки (человека с признаками обоих полов) по возможности указывать третий пол в документации.

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