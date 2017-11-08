В Германии суд разрешил вносить в свидетельство о рождении "третий пол"

Федеральный конституционный суд в Германии позволил вносить в реестр о рождении "третий пол". Такое решение обнародовано в среду, 8 ноября.

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Судьи в Карлсруэ ссылаются на права человека, которые защищает немецкая конституция.

Решение суда означает, что в свидетельства о рождении интерсексуальных людей можно будет вносить данные, которые обозначают их пол не как "женский" или "мужской", а, например, "интер" или "разное". Соответствующие изменения в законодательство немецкий парламент должен внести до конца 2018 года, решили судьи.

Как писал УНН, в августе Федеральный верховный суд Германии отклонил ходатайство молодой интерсексуалки (человека с признаками обоих полов) по возможности указывать третий пол в документации.