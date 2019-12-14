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У Німеччині посилили вимоги до власників вогнепальної зброї

У Німеччині посилили вимоги до власників вогнепальної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Власники вогнепальної зброї будуть перевірятися кожні п'ять років. Влада вважає, що це зменшить кількість зброї в руках екстремістів. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Німецький Бундестаг зробив більш жорстким законодавство, яке регулює право на купівлю, володіння та використання зброї у країні. Згідно з ухваленим у п'ятницю, 13 грудня, законом, національний реєстр зброї має бути розширений, з тим, щоб полегшити відстеження усієї зареєстрованої вогнепальної зброї. Документ також запроваджує нові вимоги щодо звітності з боку виробників та продавців зброї.

Запроваджується обмеження щодо розміру магазинів для набоїв деяких видів зброї, щоб ускладнити їх потенційне використання під час терористичних нападів. До отримання дозволів на володіння зброєю громадян будуть також ретельніше перевіряти, щоб обмежити екстремістам легальний доступ до вогнепальної зброї. Також людям, які є членами "антиконституційних груп", відмовлятимуть в отриманні ліцензії на володіння вогнепальною зброєю.

Закон передбачає, що кожен власник зброї буде раз на п'ять років перевірятися Федеральним відомством з охорони конституції Німеччини. Зокрема, громадяни мають обґрунтувати, для чого їм потрібна зброя. Як заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер, метою закону є те, щоб "зброя не потрапляла в руки екстремістів".

Ухваленню закону передували палкі дискусії у Бундестазі. "За" документ проголосували коаліційні ХДС/ХСС та соціал-демократи. "Проти" висловилися депутати Вільної демократичної партії та "Альтернативи для Німеччини", а ліві і зелені під час голосування утрималися.

Проти першої версії законопроєкту виступали німецькі мисливці, члени спортивних стрілкових клубів та колекціонери зброї. Після їхніх протестів уряд погодився зробити перевірки власників зброї менш бюрократичними. Зокрема, спортивним стрілкам не треба буде кожного разу доводити, що вони користуються зброєю - достатньо буде лише членства у клубі.

Нагадаємо, влада Нової Зеландії витратить понад 130 млн доларів на викуп зброї у населення.

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