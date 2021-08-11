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У Німеччині 8,5 тис. людей могли щепити фізрозчином замість вакцини від COVID-19: підозрюють медсестру

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Німеччині тисячі людей, імовірно, отримали укол фізрозчину замість ефективної вакцини проти коронавірусу. Інцидент стався в окрузі Фрисландія, що в землях Нижньої Саксонії, повідомила влада округу в пресрелізі.

Цитата:

“Згідно з поточним статусом розслідування поліцією інциденту з квітня 2021 року... не можна виключати, що інші люди в період з 5 березня 2021 року по 20 квітня 2021 року включно у зазначений час отримали фізіологічний розчин замість вакцини”, — йдеться в пресрелізі.

“Це торкнулося в цілому 8 557 осіб”, — сказано в повідомленні.

Деталі

За даними правоохоронців, у квітні співробітниця місцевого центру вакцинації зізналася, що наповнила шість шприців фізіологічним розчином замість вакцини Pfizer/BioNTech. Відтоді справу розслідують поліція і прокуратура.

Тепер же з’ясувалося, що подібних випадків із заміною вакцини могло бути набагато більше.

Мотив можливого обману з вакцинами залишається незрозумілим. Однак, як повідомив на пресконференції заступник начальника поліцейського управління Фрисландії Пітер Бір, якого цитує Suddeutsche Zeitung, обвинувачені у цій справі ділилися повідомленнями в соціальних мережах, де критикували заходи уряду з боротьби з коронавірусом.

Зазначається, що підозрюють медсестру, якій було доручено підготувати вакцинацію у центрі вакцинації недалеко від Шортенс в окрузі Фрисландія з 5 березня по 20 квітня вакцинами від Pfizer/BioNTech, Moderna і Astra Zeneca.

Доповнення

У квітні в місті Еперне на північному сході Франції 140 осіб отримали уколи фізрозчином замість щеплення американською вакциною Pfizer.

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