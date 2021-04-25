Во Франции 140 человек вместо прививки Pfizer получили физраствор
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В городе Эперне на северо-востоке Франции 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer. Об этом сообщают издания France Bleu и LCI, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел во вторник, 20 апреля. Об ошибке сообщил сам центр вакцинации: представители клиники связались со всеми 140 людьми. Часть из них уже получила дозу настоящей вакцины, часть получит 28 апреля.
Физраствор не представляет опасности для "привитых".
Для усиления безопасности на случай подобных событий в центр вакцинации был направлен дополнительный медработник.
Сейчас власти не комментируют причины этой ошибки. Но объясняют, что провели расследование.
Добавим
По данным Министерства здравоохранения Франции, за последние сутки в стране зафиксировано 32 340 новых случаев заражения COVID-19 и 309 летальных случаев. Общее количество заболевших за весь период пандемии составило 5,4 млн человек, умерших - 102 525 человек.
По информации Минздрава, двумя дозами вакцины Pfizer в стране прививали 157 290 граждан. За последние сутки прививки этим препаратом сделали 6 760 гражданам.
Всего в Франции состоянию на 24 апреля 18,8 млн человек получили вакцину от коронавируса, завершили вакцинацию - 5,21 млн.