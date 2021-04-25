У Франції 140 осіб замість щеплення Pfizer отримали фізрозчин
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У місті Еперне на північному сході Франції 140 осіб отримали уколи фізрозчином замість щеплення американською вакциною Pfizer. Про це повідомляють видання France Bleu і LCI, інформує УНН.
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Інцидент стався у вівторок, 20 квітня. Про помилку повідомив сам центр вакцинації: представники клініки зв'язалися з усіма 140 людьми. Частина з них вже отримала дозу справжньою вакцини, частина отримає 28 квітня.
Фізрозчин не уявляв небезпеки для "щеплених".
Для посилення безпеки на випадок подібних подій в центр вакцинації був направлений додатковий медпрацівник.
Наразі влада не коментує причини цієї помилки. Але пояснюють, що провели розслідування.
Додамо
За даними Міністерства охорони здоров'я Франції, за останню добу в країні зафіксовано 32 340 нових випадків зараження COVID-19 і 309 летальних випадків. Загальна кількість хворих за весь період пандемії склало 5,4 млн осіб, померлих - 102 525 осіб.
За інформацією МОЗ, двома дозами вакцини Pfizer в країні щепили 157 290 громадян. За останню добу щеплення цим препаратом зробили 6 760 громадянам.
Загалом у Франції станом на 24 квітня 18,8 млн людей отримали вакцину від коронавірусу, завершили вакцинацію — 5,21 млн.