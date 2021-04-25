В Германии пациентам вместо вакцины вкололи физраствор
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Полиция немецкого Вильгельмсхафена (федеральная земля Нижняя Саксония) начала расследование в отношении сотрудницы немецкого Красного Креста, которая во время работы в местном центре вакцинации подменила вакцину от коронавируса BioNTech физраствором. Об этом сообщается на сайте местной полиции, передает УНН.
Детали
Женщина утверждает, что ранее она упустила ампулу с вакциной и та разбилась. Она уколола физраствор шести пациентам, их жизни ничего не угрожает, сообщили в полиции. Она мотивировала свой поступок тем, что не хотела сообщать о разбитой ампуле начальству.
Женщина сообщила о своем поступке коллеге, после чего та и доложила об этом правоохранительным органам. Против нее начато расследование.
Напомним
Накануне физраствор вместо вакцины Pfizer получили 140 человек во Франции. Инцидент произошел 20 апреля в городе Эспер на северо-востоке страны.