У Німеччині пацієнтам замість вакцини вкололи фізрозчин

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Жінка стверджує, що раніше вона впустила ампулу з вакциною і вона розбилася. Вона вколола фізрозчин шістьом пацієнтам, їх життю нічого не загрожує, повідомили в поліції. Вона мотивувала свій вчинок тим, що не хотіла повідомляти про розбиту ампулу начальству.

Жінка повідомила про свій вчинок колезі, після чого та доповіла про це правоохоронним органам. Проти неї почато розслідування.

Нагадаємо

Напередодні фізрозчин замість вакцини Pfizer отримали 140 осіб у Франції. Інцидент стався 20 квітня в місті Еспер на північному сході країни.