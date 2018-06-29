У Нігерії дев'ять людей загинули через автоцистерну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На мосту в найбільшому місті Нігерії Лагосі загорілася автоцистерна з паливом, вогонь перекинувся на сусідні автівки, загинули дев’ятеро людей. Про це повідомляє місцеве видання Daily Post з посиланням на представника надзвичайних служб міста Адесіну Тіамію, передає УНН.
Трагічний інцидент стався на мосту Одетола. За словами рятувальника, на місці інциденту було виявлено дев’ять обгорілих тіл, пізнати які неможливо. Всього вогонь знищив 54 автомобіля.
Пожежник розповів, що на місці були виявлені дев’ять обгорілих тіл, пізнати які неможливо. Крім того, чотири людини госпіталізовані з критичними травмами. Водіям радять об’їжджати місце інциденту.
У свою чергу видання Vanguardngr повідомляє про 10 загиблих.
Нагадаємо, щонайменше 26 людей стали жертвами зіткнення двох автобусів на трасі в західній частині Нігерії.