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У Нідерландах звільнився прокурор, який очолював слідство у справі MH17

У Нідерландах звільнився прокурор, який очолював слідство у справі MH17

Київ • УНН

 • 20329 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який займався розслідуванням справи про катастрофу MH17 на Донбасі, звільнився. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий сайт nu.nl.

"У вівторок він попрощався з постом головного прокурора. У середу він почав свою роботу в якості нового начальника поліції Роттердамського підрозділу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Вестербеке отримав нагороду від Міністерства юстиції і безпеки за успіхи в розслідуванні катастрофи MH17. Ініціатива виходила від сімей загиблих.

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Додамо, що Вестербеке очолював Спільну слідчу групу, яка займалася кримінальним розслідуванням авіакатастрофи на Донбасі.

Нагадаємо, що 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс "Амстердам - Куала-Лумпур". Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

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