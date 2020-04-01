В Нидерландах уволился прокурор, возглавлявший следствие по делу MH17

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 85982 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100505 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102670 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101907 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110007 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98992 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104537 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106449 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131405 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130409 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Нидерландах уволился прокурор, возглавлявший следствие по делу MH17

В Нидерландах уволился прокурор, возглавлявший следствие по делу MH17

Киев  •  УНН

 • 20325 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке, который занимался расследованием дела о катастрофе MH17 на Донбассе, уволился. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный сайт nu.nl.

“Во вторник он попрощался с постом главного прокурора. В среду он начал свою работу в качестве нового начальника полиции Роттердамского подразделения”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Вестербеке получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17. Инициатива исходила от семей погибших.

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Добавим, что Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу, которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы на Донбассе.

Напомним, что 17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс “Амстердам — Куала-Лумпур”. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

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